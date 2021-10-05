"Пока в "желтой" зоне": в КГГА опровергли усиление карантина в столице
Киев готовится к возможному усилению ограничений в случае введения "оранжевой" или "красной" зоны карантина
Об этом заявил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Олег Куявский.
Речь идет о подготовке структурных подразделений администраций, организаций, предприятий и учреждений к организации приема граждан при наличии COVID-сертификатов или отрицательного результата теста.
"Пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения заведений или учреждений", - заявили в КГГА.
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"Мы уже готовимся к возможному усилению ограничений и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID-сертификатов или отрицательных тестов", - заявил Куявский .
Он пояснил, что Протокол № 15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не устанавливает дополнительных ограничений, а подчеркивает необходимость выполнения требований действующего постановления Кабмина.
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