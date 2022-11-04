Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"По русскоязычному телевизионному марафону я вообще не вижу логики, потому что у нас нет возможности его транслировать на страну оккупантов или на оккупированные территории, соответственно, что это еще одно расходование государственных средств. Нам нужно нормальное информирование с ударениями на наши достижения, чтобы мотивировать людей. Но для того, чтобы оно было адекватно, должны звучать разные позиции, условно говоря, как у вас на телеканале "Эспрессо", когда вы приглашаете разных людей и есть возможность у вас наработать разные позиции", - отметил нардеп.



Ярослав Юрчишин отметил, что до того момента, пока в национальный телемарафон не будут включены все каналы, он национальным будет только под названием.



"Также должно быть пропорционально представлено разное мнение, потому что даже эксперты не знают коллег, выступающих в национальном телемарафоне. А какая экспертиза может быть от людей, которых не знает профессиональное сообщество. Это для власти дешевая пропаганда, которая происходит за средства налогоплательщиков, Этим мы точно будем разбираться. Если нужна хорошая мобилизация с помощью информационных механизмов, то надо включать в национальный телемарафон все каналы, а не только те, которые кто-то выбрал", - подчеркнул Юрчишин.

4 апреля Концерн РРТ выключил Эспрессо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания

18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Эспрессо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тыс. голосов

8 июля бизнес-омбудсмен Роман Ващук подчеркнул, что реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально правильным шагом.

5 октября глава минкульта Александр Эспрессо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне из-за необходимости изменять его формат или видение каналов относительно него

Кроме того, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью "Радио Свобода" манипулировал информацией об отсутствии Эспрессо в телемарафоне "Единые новости"