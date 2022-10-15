Пока угрозы сухопутного вторжения РФ на Сумщину нет, - глава ОВА Живицкий
Ударных группировок или батальонно-тактических групп российской армии, которые могли бы попытаться прорвать границу в Сумской области нет
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Сейчас с военной точки зрения угроз сухопутного вторжения нет. Ударных группировок или батальонно-тактических групп, которые могли бы попытаться прорвать границу Украины и РФ, нет. Никто не знает, что будет через несколько месяцев - с теми мобилизованными, которые пройдут обучение" , – отметил он.
По словам Живицкого, по состоянию на сегодняшний день военные выполняют свои задачи на отлично и все органы власти способствуют усилению обороноспособности.
"Обустройство рубежей, огневых позиций и других инженерных заграждений. Для того чтобы не допустить прорыва российских войск на территорию Украины через Сумскую область", - подытожил глава ОВА.
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