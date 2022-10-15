Об этом в эфире Еспресо заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сейчас с военной точки зрения угроз сухопутного вторжения нет. Ударных группировок или батальонно-тактических групп, которые могли бы попытаться прорвать границу Украины и РФ, нет. Никто не знает, что будет через несколько месяцев - с теми мобилизованными, которые пройдут обучение" , – отметил он.

По словам Живицкого, по состоянию на сегодняшний день военные выполняют свои задачи на отлично и все органы власти способствуют усилению обороноспособности.

"Обустройство рубежей, огневых позиций и других инженерных заграждений. Для того чтобы не допустить прорыва российских войск на территорию Украины через Сумскую область", - подытожил глава ОВА.