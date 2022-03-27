Пока у России есть нефть и газ, россияне будут воевать против Украины. Санкции здесь и сейчас войну не остановят, – финансовый аналитик
Финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра Case Украина Евгений Дубогрыз считает, что пока у России есть нефть и газ, которыми она торгует с миром, россияне будут воевать против Украины, а введенные санкции войну здесь и сейчас не остановят
Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Санкции на экономику Российской Федерации влияют и очень сильно. Мы видим падение рубля, панику россиян, панику на финансовых рынках РФ. В среднесрочной перспективе экономике России полный гаплык. Но проблема в другом: поможет ли это здесь и сейчас с ними воевать? Экономические санкции действуют в течение долгого времени, но они не способны заставить страну отказаться от военного нашествия. Это зависит скорее от того, есть ли техника, энергоносители, орки в конце концов. Пока этого всего в России хватает", - отметил Дубогрыз.
Аналитик привел в пример террористические группировки ЛНР и ДНР, которые, по сути, работают без экономики уже 8 лет, но они воюют.
"Пока у России есть нефть и газ, они будут воевать против нас. И будут воевать, пока будут приказы. При этом уровне санкций каких-либо массовых протестов и беспорядков в РФ не ожидается. От этих санкций, что сейчас, эффект будет через несколько лет. Если санкции против России будут усилены, возможно, полный коллапс наступит к концу 2022 г. Нам нужно постоянно напоминать партнерам, что мало санкций. Действующих санкций мало, чтобы остановить желание россиян воевать.Надо санкции против всех российских банков. Надо энергетическое эмбарго - прекратить закупать нефть и газ в России", - заметил Евгений Дубогрыз.
- Напомним, США ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, главы Сбербанка и 48 российских оборонных компаний.
- Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что ежедневная работа президента и украинской дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию .
- Глава МКИП Александр Ткаченко обнародовал фамилии россиян и юридических лиц , на которых наложили санкции из-за их публичной поддержки войны РФ против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное