Пока у России есть нефть и газ, россияне будут воевать против Украины. Санкции здесь и сейчас войну не остановят, – финансовый аналитик

Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Санкции на экономику Российской Федерации влияют и очень сильно. Мы видим падение рубля, панику россиян, панику на финансовых рынках РФ. В среднесрочной перспективе экономике России полный гаплык. Но проблема в другом: поможет ли это здесь и сейчас с ними воевать? Экономические санкции действуют в течение долгого времени, но они не способны заставить страну отказаться от военного нашествия. Это зависит скорее от того, есть ли техника, энергоносители, орки в конце концов. Пока этого всего в России хватает", - отметил Дубогрыз.



Аналитик привел в пример террористические группировки ЛНР и ДНР, которые, по сути, работают без экономики уже 8 лет, но они воюют.



"Пока у России есть нефть и газ, они будут воевать против нас. И будут воевать, пока будут приказы. При этом уровне санкций каких-либо массовых протестов и беспорядков в РФ не ожидается. От этих санкций, что сейчас, эффект будет через несколько лет. Если санкции против России будут усилены, возможно, полный коллапс наступит к концу 2022 г. Нам нужно постоянно напоминать партнерам, что мало санкций. Действующих санкций мало, чтобы остановить желание россиян воевать.Надо санкции против всех российских банков. Надо энергетическое эмбарго - прекратить закупать нефть и газ в России", - заметил Евгений Дубогрыз.

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