Об этом пишет The Guardian.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия совместного использования ядерного оружия НАТО. Пока страны продолжают считать ядерное оружие чем-то иным, чем глобальной проблемой, это помогает Путину прикрывать свое поведение" , – заявил и.о. исполнительного директора ICAN Даниэль Хогста.