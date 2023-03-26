Пока у Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности, - Международная кампания по запрещению ядерного оружия
И.о. руководителя Международной кампании по запрету ядерного оружия заявил, что, пока у президента РФ Владимира Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности
Об этом пишет The Guardian.
Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.
"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия совместного использования ядерного оружия НАТО. Пока страны продолжают считать ядерное оружие чем-то иным, чем глобальной проблемой, это помогает Путину прикрывать свое поведение" , – заявил и.о. исполнительного директора ICAN Даниэль Хогста.
- Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- Минобороны США заявило , что нет никаких признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия после заявления Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.
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