"Пока у нас достаточное количество военных": Данилов о возможности проведения нового этапа мобилизации в Украине

Такое заявление он сделал в эфире общенационального телемарафона.

"На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы и которых мы привлекли", - подчеркнул Данилов.

По его словам, сейчас идет обучение призванных на военную службу и подготовка украинских бойцов. То, что сделано в первую очередь, достаточно для защиты Украины.



Сейчас в Украине идет мобилизация, но ее темпы снизились, при необходимости процесс продолжат после 24 мая, говорят в ВСУ.

Верховная Рада освободила от призыва во время мобилизации студентов и преподавателей профессионально-технического образования.

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