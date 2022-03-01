Пока ты, су*а, и твои ободранные футболистики молчите, в Украине убивают мирных людей, - Миколенко обратился к капитану сборной России

Миколенко обратился к Дзюбе в Instagram.



"Пока ты, су*а, и твои ободранные футболистики молчите, в Украине убивают мирных людей. Вас закроют в вашей зал*пе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. Я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи", – написал Виталий Миколенко в обращении к капитану сборной России Артему Дзюбе.





ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков, а сборную России - от любых международных соревнований.