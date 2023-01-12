Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Военный эксперт дал комментарий о назначении главы российского генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины, а его заместителем стал Суровикин.

"От перестановки слагаемых сумма не изменится. Война - это математика, поэтому управление войсками совершенно не изменится от смены генералов. Единственное, что есть определенный лаг по времени после того, как новый командующий зайдет на должность, то есть есть около месяца на выполнение определенных действий для назначение своих людей на отдельных направлениях или замены самой системы управления.Соответственно, в течение этого месяца российская армия будет испытывать дефицит управления и, возможно, для наших войск это будет окном возможностей, чтобы выполнить какие-то наступательные или оперативно-тактические действия, которые могут принести нам успех, как раз из-за недостаточного управления во время перестановок на таком уровне", - объяснил полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан отметил, что на Суровикина повесили весь негатив, связанный со сдачей правобережья Херсона и Херсонской области, а также увеличение атак по гражданской инфраструктуре, являющееся в чистом виде геноцидом украинского народа.

"Суровикина, который забрал на себя весь негатив, засунули "за шкаф", как это называется в штабной работе. Это генералы-паркетчики, не работающие в поле, то есть люди, которые управляют бумажками, а не войсками. Поэтому уделять много внимания таким подковерным действиям на паркете нет смысла, такого рода процессы направлены на внутреннее потребление.Россиянам сейчас нужно показать какое-то управление войсками или попытку такого управления в медийном поле. Тем более в последнее время некоторые горячие головы, возомнившие себя генералами и маршалами, начали определенную кампанию по дискредитации среди этих паркетных генералов, поэтому, возможно, чтобы охладить эти головы и показать их место, и был назначен генерал Герасимов", - заметил Свитан.

11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины

12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.

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