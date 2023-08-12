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OPINION

Пока что Россию спасает глава ее Центрального банка

Сергей Фурса
12 августа, 2023 суббота
12:05
Мнение Сергей Фурса

Курс рубля продолжает свой путь в ад. Но пока он туда идет сам. Без российской экономики. Которая отстает и не спешит

Рубль постепенно падает, и является одной из трех самых слабых валют в мире в 2023 году, наряду с турецкой лирой и аргентинским песо. У каждой из этих валют своя история успеха. Еще год назад курс рубля был 60 рублей за доллар, а сегодня подошел вплотную к отметке в 100 рублей за доллар. Который, как мы знаем от российских пропагандистов, уже никому не нужен и скоро исчезнет.

Что давит на рубль? Те самые санкции. Которые, как так же известно от тех же российских пропагандистов, не работают. В России пропал торговый профицит. Почти полностью. И продолжается значимый отток капитала. Конкретно последний, похоже, и является главным драйвером падения российской валюты. Было очень показательно, как падение рубля активизировалось на фоне марша Пригожина. Отражает испуг московитов от понимания перспектив.

К чему может привести такое падение рубля?

А тут уже интересно. Потому что пока само по себе это не несет значительных рисков для российской экономики. Во-первых, перед войной, начиная с начала 2000-х годов, российская экономика прошла значительный путь дедолларизации. Во-вторых, у России нет значительных платежей по внешнему долгу, что обычно оказывает давление на фоне девальвации. Россия и так в дефолте, и так ничего не платит.

Что может произойти, так это ускорение инфляции. Потому что импорт дорожает. Однако пока значительного инфляционного давления в России не наблюдается. По крайней мере, согласно статистике, которую видят аналитики. И ускорение если и будет, это долгосрочная история. Тем более, что войну рубль начал на уровне 80 рублей за доллар, так что за полтора года девальвация пока не столь значительна.

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Так что, просто приятно? Есть просто приятный факт, что рубль падает и падает? Особенно на фоне стабильной гривни.

И тут начинается самое интересное. Потому что экономика России держится двольно неплохо благодаря грамотному руководству финансовым блоком. Путин окружил себя старыми маразматиками, верящими в теории заговора. Везде, кроме финансового блока. Здесь, как бандит из 90-х, - а Путин и является бандитом из 90-х, - вместе с дуболомами всегда использовал старого еврея бухгалтера. Которого не уважали. Которого если что не жалели. Но очень ценили. Он владел магией. Недоступной для обычного бандита, такого как Путин, примерно так же, как для ремонтников дорог в Киеве неизвестна и недоступна черная магия немецких дорожников, умеющих укладывать асфальт и канализационные люки вровень.

И пока Путин держит у руля Набиуллину и Ко, ресурсы России иссякают очень постепенно. И коллапса на финансовом рынке, а значит и в экономике, не происходит.

Яркий пример Турция и турецкая лира. Где все было хорошо, кроме финансового блока. И на фоне отсутствия проблем, неграмотное управление Эрдоганом финансовой сферы, ручной Центральный Банк, привели к инфляции в 80 процентов и подвели экономику Турции к очень опасному пределу. Пределу коллапса и кризиса. И только то, что Турция стояла у этой пропасти, заставило Эрдогана наконец-то отказаться от эрдоганономики и вернуть нормальных людей к руководству Центральным банком. Представьте, если при хороших общих условиях бездарное руководство Центральным банком может привести к кризису, то что оно может сделать с находящейся под давлением санкций экономикой и политическим руководством безумных старцев.

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Поэтому для Украины очень важно, чтобы Путин сменил руководство Центрального банка на адептов "русского мира", таких же безумных сторонников теории заговоров. На условного Глазьева.

И вот падение рубля, которое мы сейчас наблюдаем, может привести к такому подарку для нас. Ведущие российские пропагандисты начали атаку на руководство Центрального Банка. Обвиняя Набиуллину и Ко в девальвации рубля. Соловьев уже разводит теории заговоров на тему, что таким образом Набиуллина хочет не дать Путину выиграть президентские выборы. Лишить его популярности. Хотя парадокс в том, что именно благодаря ее работе эта популярность у Путина до сих пор есть. Как до сих пор есть у российской армии возможность  сопротивляться.

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Живя в собственном пузыре, российские пропагандисты и российские чиновники, могут назвать само руководство Центрального банка виновным в текущей ситуации с курсом. Найти именно там козла отпущения. Тем более что многие коррупционеры из российских элит могут жаловаться Путину, что Центральный банк отказывается печатать достаточно денег для нужд России-матушки. Что может дополнительно провоцировать пропагандистов атаковать управление Центрального банка. И может однажды Набиулину уволят, и к власти придет носитель суверенной русской мысли.

И это будет отлично. Пока что есть атаки пропаганды. Но кто знает. Ведь на российском телевидении ничего не происходит просто так. Да и извечная напарница Набиулиной в руководстве Центрального Банка России, Юдаева, недавно уволилась. Поэтому теоретически Путин сам может ускорить свой конец.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блогер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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