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Пока Россия в Черноморском бассейне, никаких экономических перспектив у зернового коридора быть не может, - нардеп Чийгоз

5 мая, 2023 пятница
17:36
Экономика

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил, что пока Россия находится в Черноморском бассейне, никаких экономических перспектив у зернового коридора быть не может

Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.

Комментируя события саммита ПАЧЭС в Турции, Ахтем Чийгоз отметил, что Россия пыталась подтвердить мандаты своих 9 представителей, однако им не удалось это сделать.

"Здесь они приехали и снова пытались подтвердить мандаты этих преступников. Но наша реакция, наши действия, наши эмоции - сплотили у Украины партнеров, которые вчера еще, честно говоря, не были очень решительными. И румыны, и болгары, и македонцы, и азербайджанцы , и грузины – они все поддерживают", - сказал он.

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Депутат заявил, что факт того, что Россия не получила подтверждения мандатов и второй раз не получила должность заместителя Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. – это и есть основная работа сейчас.

"Знаете, когда начинают рассказывать об экономических перспективах в Черноморском бассейне - мы все их перебиваем каждый раз и говорим, что пока Россия там - никаких перспектив не может быть и все ваши планы "подвисают" в воздухе, потому что вы видите, что зерновой коридор шантажирует Россия и, честно говоря, очень тяжело влиять на то, чтобы этот коридор работал и дальше", - отметил Чийгоз.

Справка

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав после исключения России входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.

4-5 мая в Анкаре проходит 61-я Генеральная Ассамблея ПАЧЭС. В преддверии мероприятия президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.

Александр Мариковский так описал ситуацию накануне саммите на своей фейсбук-странице:

"Не так давно ПАЧЭС из маргинальной пророссийской международной организации стал новым фронтом и для Украины. Помните где-то 3-4 месяца назад российская делегация под крики "Убийцы, насильники, мародеры" покидала ассамблею и обещала больше не платить взносы? Эти сучья возвращаются. Чтобы снова отстаивать свои мандаты в организации, которых благодаря нашим действиям только 2, когда у других стран их 5-10… Готовятся манипуляции!Тут все не просто!Но с собой флаги из Донбасса расписаны ребятами, мотивация к Победе, командный дух и Святая вера в ВСУ!!Потому каждый на своем фронте!Бьемся за наше Черное море и наше украинское влияние здесь".

  • 4 мая на саммите ПАЧЭС в Турции возник конфликт между делегациями Украины и РФ. Нардеп отражал украинский флаг.
Мир
Украина
Турция
зерно
Война с Россией
Ахтем Чийгоз
Мир про Украину
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