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Главная война с Россией Пока Россия с Западом ведут переговоры, нужно укреплять обороноспособность Украины, - политик
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Пока Россия с Западом ведут переговоры, нужно укреплять обороноспособность Украины, - политик

19 января, 2022 среда
19:31

Политик Петр Кузик считает, что Украине изменяют определенные страны Европы, не давая возможности закупить вооружение

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Еспресо.

"До боли напоминает ситуацию с безумцем Гитлером, когда его все пытались утихомирить, а у него аппетиты только росли. У нас восьмой год идет война, и когда я слышу некоторых политиков, что это не такая война, малая фаза. Она идет полноценно - применение всех возможных, кроме ядерных вооружений", - сказал Кузик.

Он добавил, что Украина 8 лет защищает безопасность и интересы Европы.

"Европа этого не может понять, так как в прошлом веке, когда было развитие шизофрении руководства Германии, так же изменяют нам определенные европейские страны, блокируя поставки вооружения. То, что нам предоставляют оборонные системы, – это, безусловно, очень хорошо. Это сигнал для агрессора, что можем тем танковым армадам как-нибудь противостоять. Но это символ", - отметил политик.

По его мнению, самое главное сейчас это то, что идут переговоры.

"Возможно, снизило пар в котле, то, что россияне "освобождали" Казахстан от казахов. Пока идут переговоры, нам нужно готовиться. Надо понимать, что Россия от планов уничтожить Украину как государство никогда не откажется. Могучая, соборная, сильная Украина означает развал". России. То время, которое нам дали, нужно использовать для укрепления обороноспособности страны", - подытожил Кузык.
 

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оружие
Содержательно с Кристиной Яцкив
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