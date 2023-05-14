Пока Россия не выведет свои войска, не о чем говорить, - Шольц

Об этом стало известно из пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье, 14 мая.

"Действительно, мы будем поддерживать Украину и об этом нужно говорить повсюду. Украина готова к миру, но она вполне оправданно требует, чтобы это не означало замораживание войны и диктат со стороны России. Речь идет об империалистическом и агрессивном нападении на украинскую территорию и потому мир и безопасность Европы находятся под угрозой, поскольку более сильная страна нападает на более слабую, захватывает ее территорию", - отметил Шольц.

Он также добавил, что планы российского президента совершенно очевидны, ведь он считает, что Украина и Беларусь должны стать частью России и нападение на Украину – это часть этой империалистической концепции.

"Исходя из предложения украинского президента, касающегося возможности мира, все дискуссии должны идти вокруг того, что должно быть понятно, что есть эта возможность, но Россия должна вывести свои войска. Потому что без этого не о чем говорить", - добавил канцлер Германии. .