Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседи.

"Просто срок годности этого режима не бесконечен. Он не бесконечен, надо понимать, что многое зависит от того, что происходит в Украине, как российское общество или жители России оценивают смысл и успех этой войны", - сказал Науседа.

По его словам, российская пропаганда достаточно эффективно приводит туман в глазах населения страны, но она может не суметь замаскировать провалы страны, когда "гробы начнут массово прибывать на территорию России и большая часть российского населения это заметит".

"И если российское население это заметит, мы не можем говорить, что ситуация в России железобетонная и неизменная. Изменения могут быть настолько внезапными, что они нас просто могут застать врасплох", - сказал Науседа.

По словам президента, последние действия президента России Владимира Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в Украине. Он отметил, что даже к самым отчаянным угрозам нужно относиться серьезно, если они располагают ядерным оружием.

Однако Науседа заявил, что усилившиеся в последнее время российские угрозы применения ядерного оружия "ни в коей мере не должны уменьшать нашу поддержку (Украине) или заставлять нас каким-то образом изменить нашу позицию". "Решение нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины", – сказал президент.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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