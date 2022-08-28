Пока РФ воюет против Украины, Путин может не сомневаться в поддержке россиян, - Портников
Журналист Виталий Портников рассказал, что пока страна-агрессор Российская Федерация воюет против Украины, президент РФ Владимир Путин может не сомневаться в поддержке россиян
Публицист поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".
"30% сторонников войны России против Украины компенсируют невзгоды, связанные с недовольством деятельностью власти. Пока Путин будет воевать с Украиной, он может не сомневаться в поддержке россиян", - отметил Портников.
Журналист добавил, что россияне вполне нормально относятся к невзгодам из-за войны.
"Российская империя исторически сформировалась такой, потому что русский народ считает, что захватническая война - это нормальное состояние государства. Россияне нормально относятся к тому, что из-за войны войны они плохо живут, теряют детей и т.д.", - заметил Виталий Портников.
- 27 августа генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что указ президента страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении численности армии означает, что РФ готовится к затяжной войне.
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