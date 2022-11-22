Иначе не будет. Мало того, я думаю, что будет хуже. После войны. И после Победы.

Меня рвет на части, когда я читаю: вот придут ребята с фронта, они быстро наведут здесь порядок.

"Мальчикам и девочкам", которые придут с войны, точно будет не до того, чтобы делать работу, которую должны были сделать мы. Они придут измученными, травмированными – в физическом и психологическом смысле. Придут туда, где не всех ждут или дождутся. Туда, где не все дома уцелели. Туда, где не все друзья живы или на месте. Туда, где нет работы и соответственно денег.

"Мальчикам и девочкам", которые придут с войны, точно будет не до того, чтобы делать работу, которую должны были сделать мы. Они придут измученными, травмированными – в физическом и психологическом смысле. Придут туда, где не всех ждут или дождутся.

А мы? Что мы? Вместо того чтобы чистить наши конюшни, мы ждем "мальчиков и девочек с фронта". Ждем, что они должны:

• разобраться с церковью Московии, которую мы боимся трогать, потому что возбудим людей, а люди у нас нежные, они могут не пережить выноса московских попов из наших лавр;

• спросить Татарова, заместителя главы ОП, сколько он еще планирует заработать на беде и войне, чтобы навсегда покинуть нас? И как там Микитась, чьей "крышей", подельником он был или есть?

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• выяснить у Резниченко, главы Днепропетровской ОГА, как ему удалось так осчастливить любовницу — на 2 миллиарда гривен? И что он такое сказал президенту, что тот после медийного скандала забрал его в свою свиту и привез в освобожденный Херсон?

• спросить у пограничной службы, как братьям Суркисам удалось вывезти за границу почти 20 миллионов долларов? И не только Суркисам. Как все эти мужики уезжают и становятся монакскими "комбатантами"?

• приехать в Запорожский горсовет и спросить, как можно присвоить вагоны международной гуманитарной помощи и спокойно жить и управлять дальше?

• спросить Ермака: а как там телеканал, который, не получив лицензии, уже вошел в единый телемарафон? Как там люди Ермака, сменившие людей олигархов в государственных предприятиях и перешедшие под контроль Ермака?

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Пока "мальчики и девочки" воюют там - мы должны воевать здесь. Потому что когда будет уничтожен внешний враг, может оказаться, что внутренний укоренился и разросся навсегда.

• спросить у Кирилла Тимошенко, еще одного заместителя в ОП, хватит ли ему 24 миллиона гривен, которые получила фирма его семьи, производя контент для того же единого телемарафона?

• спросить у Александра Ткаченко, министра культуры, а что там с музейными ценностями, которые нам предлагали иностранные партнеры вывезти перед войной? А что там с землями под Довженко-центром?

• спросить у Шмыгаля, премьер-министра воюющей страны, зачем "национализировали" разбитые предприятия, сообщив, что "потом их вернут"? После того как Коломойскому и компании починят то, что россияне разрушили и уничтожили?

• спросить у Фонда госимущества, а как они так смогли – продать три спиртзавода по 3 миллиона долларов каждый? Практически столько стоили дома под Киевом до войны. Как могли сжечь концепцию создания биотопливной компании на основе спиртзаводов? Или покупателей интересовали исключительно лицензии?

Я еще могу написать сотню вопросов. О "большом строительстве", "ремонте и реконструкции дорог", отсутствии стратегических запасов на начало войны, отсутствии зимней военной формы, о которой волонтеры кричали с мая, но спасибо партнерам — привезли со всего мира. О коррупции и заработках людей у власти. О том, как продолжают назначать членов ОПЗЖ и дальше. Свежий пример – советник Янушевича, главы Херсонской ОГА, который был советником Сальдо.

Пока "мальчики и девочки" воюют там — мы должны воевать здесь. Ибо все это выплывет и дальше будет управлять. Не сомневайтесь.

И еще все услышат – "мы вас туда не посылали". И забудут об одиноких старых родителях. И о детях, чьи папы и мамы не вернутся. И о погибших. И о живых.

Потому что когда будет уничтожен внешний враг, может оказаться, что внутренний укоренился и разросся навсегда.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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