Пока Путин у власти, мира не будет, – экс-командующий НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф
Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе Сэр Ричард Ширрефф рассказал, что у него, "как и большинство людей" есть глубокие подозрения в обещаниях России уменьшить свои атаки на Киев и Чернигов
Об этом сообщает BBC.
"Это почти наверняка является признанием того, что попытка продвижения по нескольким направлениям потерпела неудачу и, скорее всего, предвещает концентрацию силы в другой области", – рассказал Сэр Ричард Ширрефф.
По его мнению, эти маневры могут свидетельствовать об определенной форме обмана.
"Пока Путин в Кремле, в Европе не может быть мира", – сказал сэр Ричард, описывая диктатора, как "запятого кровью автократа".
По его словам, НАТО должно обеспечить, чтобы война "оставалась холодной, а не горячей войной" с Россией, и говорит, что это означает, что НАТО готовится к войне во всех отношениях.
"Мы еще не видели того нарастания потенциала НАТО, которое, по моему мнению, будет важно, если НАТО собирается сдерживать любую дальнейшую агрессию", - подчеркнул экс-командующий.
- Добавим, ранее минобороны Великобритании сообщило , что российские войска отступают в Белоруссию и РФ для переформирования.
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