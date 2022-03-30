Пока Путин у власти, мира не будет, – экс-командующий НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф

Об этом сообщает BBC.

"Это почти наверняка является признанием того, что попытка продвижения по нескольким направлениям потерпела неудачу и, скорее всего, предвещает концентрацию силы в другой области", – рассказал Сэр Ричард Ширрефф.

По его мнению, эти маневры могут свидетельствовать об определенной форме обмана.

"Пока Путин в Кремле, в Европе не может быть мира", – сказал сэр Ричард, описывая диктатора, как "запятого кровью автократа".

По его словам, НАТО должно обеспечить, чтобы война "оставалась холодной, а не горячей войной" с Россией, и говорит, что это означает, что НАТО готовится к войне во всех отношениях.

"Мы еще не видели того нарастания потенциала НАТО, которое, по моему мнению, будет важно, если НАТО собирается сдерживать любую дальнейшую агрессию", - подчеркнул экс-командующий.

Добавим, ранее минобороны Великобритании сообщило , что российские войска отступают в Белоруссию и РФ для переформирования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb