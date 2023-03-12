Об этом в эфире Эспрессо заявила религиовед Людмила Филиппович.

"В истории России еще не было такого случая, чтобы нога римско-католического лидера ступала на каноническую территорию православной церкви. Это будет воспринято россиянами как измена. Путин, теряя авторитет среди россиян, никогда в жизни не пойдет на то, что отпилить ветку, на которой он сидит. При Путине Папы Римского в России не будет 100 процентов", - отметила она.

По ее мнению, есть сомнения, что это произойдет, даже если придет демократический президент.

"Это заложенный в подсознание концепт, который они не могут пережить и преодолеть - "Не будет ноги католического схизматика на нашей территории". Так они признают равенство католицизма и православия в рамках христианства. А россияне всегда говорили о том, что именно католики нарушили единство христианства и именно РПЦ единственная сохраняет верность первобытному христианству, что подвергает сомнению все фундаменты, на которых базируется и концепция "русского мира", и Святой Руси, и духовного Кремля", - подытожила религиовед.