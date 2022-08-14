Пока Путин будет у власти, привлечь к ответственности его невозможно, - генерал-майор запаса Чумак

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я неоднократно говорил о том, что одно дело провести расследование, а другое привлечь виновников к ответственности. Можно провести суды в Украине и за ее пределами, но привлечь к ответственности российских чиновников будет сложно. Нужно очень четко понимать, что пока в России будет сохраняться то политико-правовой режим, то привлечь к ответственности Путина, Шойгу, Лаврова и других будет просто невозможно", - пояснил Чумак

Генерал-майор добавил, что привлечь к ответственности исполнителей преступных приказов тоже достаточно проблематично.

"Такая же история и с исполнителями преступных приказов. Поскольку вряд ли Россия будет отдавать своих людей, совершавших преступления на территории Украины. Если эти люди не будут никуда уезжать из России, то поймать их будет очень тяжело", - добавил он.

30 апреля министр юстиции Денис Малюска заявил, что первых приговоров для российских военных преступников следует ожидать за один-два года.

11 августа в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что снайпера вооруженных сил РФ будут судить за преступления против мирного жителя в Киевской области

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