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Главная война с Россией Пока Путин будет у власти, привлечь к ответственности его невозможно, - генерал-майор запаса Чумак
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Пока Путин будет у власти, привлечь к ответственности его невозможно, - генерал-майор запаса Чумак

14 августа, 2022 воскресенье
19:01
война с Россией

Генерал-майор запаса, военный прокурор Украины 2019-2020 гг. Виктор Чумак убежден, что пока в России будет сохраняться тот политико-правовой режим, привлечь к ответственности выше российское военно-политическое руководство будет просто невозможно

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я неоднократно говорил о том, что одно дело провести расследование, а другое привлечь виновников к ответственности. Можно провести суды в Украине и за ее пределами, но привлечь к ответственности российских чиновников будет сложно. Нужно очень четко понимать, что пока в России будет сохраняться то политико-правовой режим, то привлечь к ответственности Путина, Шойгу, Лаврова и других будет просто невозможно", - пояснил Чумак

Генерал-майор добавил, что привлечь к ответственности исполнителей преступных приказов тоже достаточно проблематично.

"Такая же история и с исполнителями преступных приказов. Поскольку вряд ли Россия будет отдавать своих людей, совершавших преступления на территории Украины. Если эти люди не будут никуда уезжать из России, то поймать их будет очень тяжело", - добавил он.

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Россия
Владимир Путин
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