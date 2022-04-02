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Главная война с Россией Пока продолжаются бомбардировки, мирные переговоры Путина не следует воспринимать всерьез, - МИД Германии

Пока продолжаются бомбардировки, мирные переговоры Путина не следует воспринимать всерьез, - МИД Германии

2 апреля, 2022 суббота
00:30
война с Россией Анналена Бербок

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявила, что нельзя сказать, с одной стороны, вы ведете так называемые мирные переговоры, а с другой стороны, вы бомбите больницы

Об этом сообщает CNN.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что "переговорные заявления" Москвы нельзя воспринимать всерьез, пока российские силы продолжают бомбить украинские города.

"Вы знаете, какая ситуация, например, в Мариуполе. В городе до сих пор находится более 100 тысяч мирных жителей, и хотя Путин через день говорит, что у него, как он это называет, мирные переговоры, но в тот же момент он бомбит Мариуполь, он бомбит так называемые гуманитарные коридоры, он не позволяет доставить еду и лекарства в города, что, очевидно, является нарушением гуманитарного законодательства. Поэтому это военные преступления", — сказала Бербок. – Нельзя сказать, с одной стороны, что вы ведете так называемые мирные переговоры, а с другой стороны, вы бомбите больницы", – сказала она.

Министр также отметила, что важно, чтобы Европа проигнорировала настояние Москвы об оплате будущих поставок российского газа в рублях. Она подчеркнула, что приоритетом является прекращение обстрелов в Украине.

"Было очень важно, что мы дали решительный ответ на этот вопрос о рубле, что нас не шантажируют и что мы не играем в игры. Но это лишь одна незначительная часть, потому что самое главное, что эта бомбардировка мирного населения закончилась", — сказала она.

"Его (Путина. - Ред.) игра заключается не только в том, что рубли или евро платят за газ. Нам нужно положить конец бомбардировкам", — сказала фрау Бербок.

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