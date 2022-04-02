Об этом сообщает CNN.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что "переговорные заявления" Москвы нельзя воспринимать всерьез, пока российские силы продолжают бомбить украинские города.

"Вы знаете, какая ситуация, например, в Мариуполе. В городе до сих пор находится более 100 тысяч мирных жителей, и хотя Путин через день говорит, что у него, как он это называет, мирные переговоры, но в тот же момент он бомбит Мариуполь, он бомбит так называемые гуманитарные коридоры, он не позволяет доставить еду и лекарства в города, что, очевидно, является нарушением гуманитарного законодательства. Поэтому это военные преступления", — сказала Бербок. – Нельзя сказать, с одной стороны, что вы ведете так называемые мирные переговоры, а с другой стороны, вы бомбите больницы", – сказала она.

Министр также отметила, что важно, чтобы Европа проигнорировала настояние Москвы об оплате будущих поставок российского газа в рублях. Она подчеркнула, что приоритетом является прекращение обстрелов в Украине.

"Было очень важно, что мы дали решительный ответ на этот вопрос о рубле, что нас не шантажируют и что мы не играем в игры. Но это лишь одна незначительная часть, потому что самое главное, что эта бомбардировка мирного населения закончилась", — сказала она.

"Его (Путина. - Ред.) игра заключается не только в том, что рубли или евро платят за газ. Нам нужно положить конец бомбардировкам", — сказала фрау Бербок.



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