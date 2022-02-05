"Пока они развернутся, мы будем уже стоять у Ла-Манша", - Лукашенко о НАТО

Об этом самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил в разговоре с московским телевизионным пропагандистом Владимиром Соловьевым. Соответствующий фрагмент интервью появился сегодня, 5 февраля 2022 года, на телеграм-канале "Пул первого", которій ведет пресс-служба Лукашенко, передает Еспресо.TV.



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"Пока они развернутся и пришлют сюда какие-нибудь войска, мы уже будем стоять возле Ла-Манша", - заявил Лукашенко.



"Они это знают. И вот в чем ценность ОДКБ - что мы (это, - ред.) показали", - добавил он, приведя в качестве примера успешной военной операции ОДКБ действия сил РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана во время подавления январского народного восстания против режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане.

Напомним, по свидетельству очевидцев, казахов на Площади Республики в Алматы расстреливали военные с "чистым" русским языком. И военные команды, по словам этих же уцелевших, тоже звучали на хорошем русском языке.





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