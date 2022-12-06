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"Пока нужно оружие": Резников прокомментировал вероятность дополнительной мобилизации в Украине

6 декабря, 2022 вторник
20:57
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока не стоит вопрос дополнительной мобилизации, поскольку в Вооруженных Силах Украины достаточно людей, но нужно оружие

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я могу сказать так: у нас определенные организационные меры уже принимаются по решению Генерального штаба, все это в докладе было и под контролем Верховного главнокомандующего, президента Украины, но говорить сегодня по состоянию на данный момент, что нам нужна дополнительно мобилизация – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в Вооруженных Силах Украины и вообще – в секторе безопасности и обороны. Нам что нужно — мы этого не скрываем, и западным партнерам говорим, нам нужно оружие. Оружие и еще раз оружие. Начиная от артиллерии, снарядов к этой артиллерии, бронированных автомашин, танков, самолетов, всего. И партнеры знают этот наш перечень для того, чтобы наши ребята могли быть на фронте более успешными, эффективными, как мы это уже демонстрируем 9 месяцев", - подчеркнул Резников.

Он напомнил об успехах украинских защитников и защитниц на фронте во время войны, и отметил, что "партнеры сегодня очень сильно хотят быть и дальше партнерами в этой победе".

"И они, наоборот, болеют за нас, и они мне на каждой встрече четко говорят: Алексей, мы гордимся и вы нас вдохновляете, и мы будем с вами до завершения этой войны, до вашей победы, чего бы нам это ни стоило. То есть они свои эти решения уже приняли. И самое главное - население этих стран поддерживает такие настроения их правительств", - подчеркнул Резников.

  • Сегодня, 6 декабря, Резников заявил, что убежден: Украина получит танки стандартов НАТО и боевые самолеты.

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Алексей Резников
оружие для Украины
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