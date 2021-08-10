"Пока никто не произносит слово "заложник", все идет как нельзя лучше": адвокат Новиков сравнил задержание СБУ Чауса с похищением в Беларуси Протасевича

Об этом Новиков написал в Facebook.



"Когда возвращение Чауса в одних трусах после трех месяцев нервных объяснений с властями Молдовы по поводу его похищения и вывоза попытались легендировать как "сельский староста в Винницкой области случайно нашел его в кустах", это было один в один похоже на работу ФСБ по делу Надежды Савченко. Но вот Чаус заговорил, и это уже не выглядит как Россия 2014 года, это Беларусь 2021-го. Журналист Роман Протасевич, ради ареста которого похитили ирландский "Боинг", сейчас переведен под домашний арест и постоянно дает интервью как хорошо ему жилось в тюрьме и как у него нет ни к кому претензий, а к Лукашенко только уважение и благодарность. И пока никто из аудитории не произносит вслух слово "заложник", все идет как нельзя лучше. И Чаус теперь тоже рассказывает, что до 3 августа СБУшники его не задерживали, а наоборот, обеспечивали ему безопасность от возможного убийства, и это НАБУ неправильно пыталось его арестовать (это включая гонки с сиренами по Киеву и почти стрельбу у ворот СБУ), а сам он едва ушел живым ", - написал Новиков.



Адвокат отметил, что такие объяснения Чаусом ситуации с его похищением и задержанием не освободят власти Украины от вопросов и претензий со стороны украинского общества и власти Молдовы.



"У людей, которые все это придумывали, в голове некое странное представление, что эти объяснения как-то улучшают для них ситуацию. И что если Чаус скажет, что у него нет к СБУ претензий, то и ни у кого другого в Украине их не будет, а с Молдовой как-то само рассосется. Я понимаю, что это так не работает, и вы понимаете, и единственные, кто этого не понимает, - те, кого это больше всего касается. Кто отдавал приказ на эту операцию, кто на ней засветился, кто ее потом прикрывал и продолжают пытаться выжать из нее какие-то политические плюсы. Плюсов там не будет и в конце все равно всем придется отвечать. Если остановиться на достигнутом - меньше, если продолжать строить у себя дома Беларусь - больше", - подытожил Новиков.