Пока нет штатного расписания БЭБ - не понятно, как этот орган будет работать, - представитель совета общественного контроля Котов

Такую позицию озвучил Тарас Котов, юрист, член совета общественного контроля Бюро экономической безопасности (РГК БЭБ), в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.



"Идет процесс согласования штатного расписания. Пока общественность, западные партнеры, Кабмин не видел штатное расписание - не понятно, каким будет акцент в этом органе. Если мы там увидим большее или меньшее количество аналитиков, большее или меньшее количество следователей, мы поймем, как на самом деле он будет работать ", - сказал Котов.



Он уточнил, что пока не сформировано штатное расписание - нет перечня вакансий, поэтому нельзя получить и перечень желающих занять пост во вновь Бюро.



Накануне Тарас Котов написал в Facebook, что председателем совета общественного контроля БЭБ стал "человек, прямо аффилированный с Офисом Президента". Он подчеркнул, что совет участвует в кадровой комиссии и три голоса членов РГК должны существенное влияние на проверку бэкграунда кандидатов и их навыков.

Бюро экономической безопасности Украины - вновь созданный аналитический орган, который имеет создали на замену налоговой милиции. БЭБ должен бороться с экономическими нарушениями.

20 августа после конкурса Кабмин назначил руководителем Бюро экономической безопасности бывшего председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника.

Верховная Рада 22 сентября отложила запуск БЭБ на два месяца. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская в Telegram.