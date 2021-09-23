Пока нет штатного расписания БЭБ - не понятно, как этот орган будет работать, - представитель совета общественного контроля Котов
Пока нет штатного расписания Бюро экономической безопасности (БЭБ) - не понятно, на чем будет фокусироваться в своей работе новый орган
Такую позицию озвучил Тарас Котов, юрист, член совета общественного контроля Бюро экономической безопасности (РГК БЭБ), в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Идет процесс согласования штатного расписания. Пока общественность, западные партнеры, Кабмин не видел штатное расписание - не понятно, каким будет акцент в этом органе. Если мы там увидим большее или меньшее количество аналитиков, большее или меньшее количество следователей, мы поймем, как на самом деле он будет работать ", - сказал Котов.
Он уточнил, что пока не сформировано штатное расписание - нет перечня вакансий, поэтому нельзя получить и перечень желающих занять пост во вновь Бюро.
Накануне Тарас Котов написал в Facebook, что председателем совета общественного контроля БЭБ стал "человек, прямо аффилированный с Офисом Президента". Он подчеркнул, что совет участвует в кадровой комиссии и три голоса членов РГК должны существенное влияние на проверку бэкграунда кандидатов и их навыков.
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