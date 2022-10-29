Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Уровень колебаний курса доллара к гривне сейчас незначителен и пока вписывается в тот коридор, который сегодня существует. Также, за последнее время изменилась позиция НБУ, которая дает банкам покупать наличную валюту. Таким образом на сегодняшний момент рынок полностью насыщен наличными. Соответственно, нет оснований, которые заставляли бы расти курс доллара", - объяснил экономист.



Олег Пендзин добавил, что у нас есть небольшие поступления от продажи зерновых, поэтому НБУ уменьшил продажу валюты на межбанковском валютном рынке. То есть если на прошлой неделе НБУ должен был продавать валюту на уровне $500-600 млн в неделю, то сейчас эта сумма где-то $150-200 млн, то есть он продает меньше, потому что спрос удовлетворяется.



"Все эти вещи обусловили ту ситуацию, которая есть. Но, на мой взгляд, это временное явление. Наличный рынок не контролируется вовсе, а безналичный сегодня четко зафиксирован на уровне 36,6. Кроме того, мы услышали заявления от НБУ о том, что вполне возможно на следующий год среднегодовой курс будет меньше, чем тот, который заложен в бюджет, т.е. момент не ожидается", - подытожил Пендзин .

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