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Пока нет ощущения триумфа: руководительница Музея кино о решении суда по реорганизации Довженко-Центра

13 июля, 2023 четверг
11:42
Культура

Елена Гончарук, руководитель Музея кино, двукратная победительница конкурса на должность гендиректора Довженко-Центра, рассказала, что 11 июля суд признал незаконным приказ о реорганизации Довженко-Центра, но Госкино внесло в план действий правительства создание нового Государственного фонда фильмов

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Решение суда для меня было ожидаемым, но все равно оставался какой-то момент, что судья может вынести другое решение. Адвокаты были очень убедительными, и адвокат Довженко-Центра Леся Крыжановская, и представлявшая мои интересы адвокатка Надежда Денисюк. После решения суда мне хотелось плакаты, потому что за этим стоял длительный период подготовки, написания текстов, обоснований, коммуникаций. К сожалению, коммуникации именно с органами управления не происходило, они посылали нам технические письма с распоряжениями и поручениями. Такое впечатление, что нас для Госкино не существует", – сказала руководительница Музея кино.

Елена Гончарук отметила, что суд рассматривал дело только в первой инстанции, Госкино может и имеет право подать апелляцию, чтобы оспорить решение судьи.

"Ощущения триумфа еще нет, потому что Госкино внесло в план действий правительства реорганизацию Довженко-Центра. Есть многоходовая, непонятная акция, что фильмы забирают у Довженко-Центра и отдают Научному центру кинематографии, а дальше отдельным учреждением создают Государственный фонд фильмов, куда передают фильмы. Это все выглядит несколько абсурдно: давайте уничтожим Государственный фонд фильмов, чтобы создать Государственный фонд фильмов, поэтому нужно сегодня что-то делать Мы готовим письмо на Кабмин, чтобы предложить путь выхода из этого кризиса. Из-за странного управления Государственного агентства по кино, которое чуть больше года стало самостоятельным органом управления и вышло из подчинения Министерства культуры, то за этот год Госкино ущерба нанесло больше, чем война для Довженко-Центра", - подчеркнула Гончарук.

Что известно о реорганизации Довженко-Центра

17 августа 2022 года стало известно, что Госагентство по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином по сохранению целостности фонда. Уже 14 сентября петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала 25 тысяч голосов поддержки.

2 ноября 2022 года сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера. Впоследствии стало известно, что новое и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.

10 ноября СБУ провела обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции.

12 ноября под зданием Довженко-Центра состоялась акция "Движ волеизъявления", участники которой собрались, чтобы высказать свою позицию относительно событий вокруг учреждения.

Впоследствии министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра. 17 ноября стало известно, что и. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась , объяснив это "буллингом". Госкино избрало нового и. о. главы Довженко-Центра – режиссера, кинокритика, члена международной федерации кинопрессы FIPRESCI Андрея Алферова.

За неделю до нового года Государственное агентство Украины по кино объявило конкурс на должность генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко". В Довженко-Центре в конце 2022 года отмечали , что ни один из разрушительных процессов, начатых Госкино, до сих пор не остановлен.

6 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии, избравшей нового руководителя "Довженко-центра" - им стала Елена Гончарук. Однако Государственное агентство по кино не подписало контракт с Еленой Гончарук.

30 июня Госкино заявило, что согласно новому приказу Государственного агентства по кино Национальный центр Александра Довженко не будет реорганизован .

11 июля хозяйственный суд Киева признал незаконным приказ Госкино о реорганизации Довженко-Центра.

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