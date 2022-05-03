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Пока нет никаких признаков военной помощи России со стороны других стран, - Пентагон

3 мая, 2022 вторник
06:36
война с Россией

В Минобороны США сейчас не видят признаков того, чтобы третьи страны поставляли России оружие в рамках военной помощи в войне кремля против Украины

Об этом сообщил спикер ведомства Джон Кирби.

"Я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь от третьей страны... Они собрали очень много собственной боевой силы у границ Украины до 24 февраля. Более 120 батальонных тактических групп – большая часть своих военно-воздушных и других сил", – сказал он.

Также он уточнил, что поскольку российские войска сосредоточены сейчас на меньшей географической территории, у них все еще остается много упомянутой боевой силы.

"Я совсем не предполагаю, что они не понесли потери; они, безусловно, понесли. Но они все еще имеют часть своей боевой мощи. Следовательно, им еще есть на что рассчитывать для пополнения. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются. привлечь внешние источники из других правительств или других стран", - отметил Кирби.

Отдельно официальный представитель Пентагона упомянул о том, что признаки поддержки Кремля не зафиксированы и со стороны Китая.

  • Накануне в Пентагон также заявили , что украинцы преуспели и оттеснили россиян на 40 км от Харькова.

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