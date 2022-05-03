Пока нет никаких признаков военной помощи России со стороны других стран, - Пентагон

Об этом сообщил спикер ведомства Джон Кирби.

"Я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь от третьей страны... Они собрали очень много собственной боевой силы у границ Украины до 24 февраля. Более 120 батальонных тактических групп – большая часть своих военно-воздушных и других сил", – сказал он.

Также он уточнил, что поскольку российские войска сосредоточены сейчас на меньшей географической территории, у них все еще остается много упомянутой боевой силы.

"Я совсем не предполагаю, что они не понесли потери; они, безусловно, понесли. Но они все еще имеют часть своей боевой мощи. Следовательно, им еще есть на что рассчитывать для пополнения. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются. привлечь внешние источники из других правительств или других стран", - отметил Кирби.

Отдельно официальный представитель Пентагона упомянул о том, что признаки поддержки Кремля не зафиксированы и со стороны Китая.

Накануне в Пентагон также заявили , что украинцы преуспели и оттеснили россиян на 40 км от Харькова.

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