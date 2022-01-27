Пока нет концентрации тех военных сил и техники, которые позволили бы РФ начать полномасштабную агрессию против Украины в любой точке, - Вениславский
Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп Федор Вениславский сообщил, что пока предпосылок для вторжения РФ в Украине нет
Об этом он сообщил журналистке телеканала Еспресо.TV.
"На данный момент каких-либо изменений на границах Украины, которые превратили бы потенциальную угрозу в реальную угрозу полномасштабного вторжения или расширения агрессии, точно нет", - сказал он.
Представитель президента убеждает, что на границах нет концентрации сил, средств, личного состава, техники, коммуникации и обеспечения, санитарного эшелона, которые позволили бы РФ начать полномасштабную агрессию в любой точке.
"Но мы постоянно мониторим угрозы и на них адекватно реагируем", – отметил Вениславский.
На вопрос журналистки есть ли предпосылки соблюдения Россией режима прекращения огня, он заявил: "Что касается режима прекращения огня, будет продолжен диалог через 2 недели".
По его словам, к мониторингу и верификации прекращения огня будут привлечены Франция и Германия.
"Это точно будет очень мощным контрольным механизмом, который сделает невозможным нарушение этого режима", - подытожил Вениславский.
- Напомним, в среду, 26 января, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи советников "нормандской четверки" заявил, что сторонам впервые с 2019 года удалось согласовать совместное коммюнике.
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