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"Пока нельзя говорить о правдивости ни одного из материалов": Белый дом относительно обнародованных секретных документов Пентагона

11 апреля, 2023 вторник
05:34
Мир

Власти США продолжают расследовать ситуацию с утечкой якобы тайных документов Пентагона – некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность, в Белом доме их назвали подделкой

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

По его словам, эксперты продолжают проверять опубликованные документы и выявляют элементы подделки.

"Пока я не могу говорить об их достоверности. Американцы должны знать, что мы относимся к этой ситуации очень серьезно. Президент проинформирован об этом и в дальнейшем будет получать обновленные данные. Минобороны также присматривает за этим. И Минюст США ведет уголовное расследование. Нет никаких оправданий потому, что эти документы были слиты. Они не должны быть доступны всем, а должны быть защищены", – заявил Кирби.

Он не уточнил, что из документов было подделкой, однако заверил, что пока нельзя говорить о правдивости ни одного из слитных материалов. Кирби отметил, что американские чиновники поддерживают контакт с союзниками из других стран и сообщают о ходе событий. О документах сообщили и президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако Кирби не уточнил, говорил ли с ним президент США Джозеф Байден.

  • Напомним, 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 10 апреля В ОП Украины заявили , что слитые файлы Пентагона не содержат данных о контрнаступлении ВСУ, в Остина - что до сих пор оценивают масштаб утечки.
  • В Госдепе утверждают , что инцидент с публикацией секретных документов Пентагона не повлияет на поддержку Украины.

Джо Байден
США
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