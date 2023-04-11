Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

По его словам, эксперты продолжают проверять опубликованные документы и выявляют элементы подделки.

"Пока я не могу говорить об их достоверности. Американцы должны знать, что мы относимся к этой ситуации очень серьезно. Президент проинформирован об этом и в дальнейшем будет получать обновленные данные. Минобороны также присматривает за этим. И Минюст США ведет уголовное расследование. Нет никаких оправданий потому, что эти документы были слиты. Они не должны быть доступны всем, а должны быть защищены", – заявил Кирби.

Он не уточнил, что из документов было подделкой, однако заверил, что пока нельзя говорить о правдивости ни одного из слитных материалов. Кирби отметил, что американские чиновники поддерживают контакт с союзниками из других стран и сообщают о ходе событий. О документах сообщили и президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако Кирби не уточнил, говорил ли с ним президент США Джозеф Байден.