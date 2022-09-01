Пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности Штейнберг

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Техническая миссия - это приехали и отметились в журнале командировок. Я уже неоднократно говорил, что нечего ждать от этой миссии. Вчера, 31 августа, от г-на Гросси впервые прозвучало, что станция оккупирована российскими войсками. Это колоссальный прорыв в мозгах человека, даже какой-то сейсмосдвиг. Если мы говорим о технических моментах и инженерной эксплуатации, обеспечении безопасности, то все это сейчас на плечах персонала атомной станции, и никого другого", - пояснил экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности.



Николай Штейнберг отметил, что 28 августа, перед выездом миссии, Россия распространила через МАГАТЭ информационный материал с указанным точным временем, кто и куда стрелял, приложив фото и описания на не одном десятке страниц, – то есть россияне готовятся. А этот документ называется, как информационный циркуляр, в котором обозначено требование российской стороны распространить этот материал среди всех стран-участниц МАГАТЭ.

31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Еспресо заявил, что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.

В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.

1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей