Пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности Штейнберг
Николай Штейнберг, экс главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности, считает, что техническая миссия – это приехали и отметились, а эксплуатация и обеспечение безопасности – все это сейчас на плечах персонала атомной станции, никого другого
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Техническая миссия - это приехали и отметились в журнале командировок. Я уже неоднократно говорил, что нечего ждать от этой миссии. Вчера, 31 августа, от г-на Гросси впервые прозвучало, что станция оккупирована российскими войсками. Это колоссальный прорыв в мозгах человека, даже какой-то сейсмосдвиг. Если мы говорим о технических моментах и инженерной эксплуатации, обеспечении безопасности, то все это сейчас на плечах персонала атомной станции, и никого другого", - пояснил экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности.
Николай Штейнберг отметил, что 28 августа, перед выездом миссии, Россия распространила через МАГАТЭ информационный материал с указанным точным временем, кто и куда стрелял, приложив фото и описания на не одном десятке страниц, – то есть россияне готовятся. А этот документ называется, как информационный циркуляр, в котором обозначено требование российской стороны распространить этот материал среди всех стран-участниц МАГАТЭ.
- 31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Еспресо заявил, что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.
- В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.
- 1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей
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