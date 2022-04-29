Пока не заметно, чтобы резервы российской армии иссякали, – Константин Машовец

Об этом в комментарии Еспресо отметил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.



"Я пока не вижу, чтобы их резервы особенно иссякали. Кроме того, не думаю, что фактор временных рамок играет какую-то решающую роль. Можно, конечно, допустить, что они будут пытаться достичь каких-либо результатов к определенной дате, например, к 9 мая. Однако, я не считаю, что это для них будет решающим фактором в соблюдении темпов проведения этой операции", - отметил Машовец.



Решающим фактором должны стать не определенные временные рамки, а способность ВСУ дать отпор оккупантам на критических направлениях. Из-за действий украинских военных противник уже перешел на Донбассе в "план Б" - достаточно врезанного по сравнению с начальным.



"Я думаю, если украинским войскам удастся удержать район Лиман-Северск-Верхняя Каменка, то даже этот врезанный план россиян также будет сорван. Собственно, это, я считаю, может стать переломной точкой битвы за Донбасс".

Судя по происходящему, противник пытается отрезать уже не всю группировку в зоне ООС, а часть группировки Объединенных сил в районе Северодонецк-Лисичанск. А от первоначального плана оккупантам пришлось отказаться из-за того, что не смогли его претворить в жизнь. Ни изюмская группировка, ни запорожская не могут пробиться, чтобы осуществить так называемое "большое решение", - подчеркнул Константин Машовец.

Напомним, львовская бригада пленила предателей, которые 8 лет назад перешли на сторону России.

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