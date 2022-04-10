Пока не закончится война, Турция не пропустит российские военные корабли в Черное море, – министр обороны
Турецкие власти не отступят от позиции по пропуску российских кораблей в Черное море
Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает TRHaber.
Известно, что Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, объединяющие Черное море с Эгейским и Мраморным.
"Мы будем соблюдать конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли в Черное море", – заявил глава Минобороны.
Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами. Анкара имеет право открывать и закрывать проход военным кораблям.
- Напомним, Россия пожаловалась турецким чиновникам на использование украинскими военными беспилотниками Bayraktar турецкого производства.
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