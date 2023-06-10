Пока не восстановится Каховское водохранилище, ЗАЭС не будет работать - бывший главный инженер Чернобыльской АЭС
Николай Штейнберг, эксглавный инженер Чернобыльской АЭС, экспредседатель Госкомитета по ядерной безопасности, бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины, отметил, что энергоблоки ЗАЭС не будут работать, пока не появится новое Каховское водохранилище
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"На третий день после подрыва плотины Каховской ГЭС пятый энергоблок ЗАЭС пошел на расхолаживание, но это требует определенного времени. После этого, с точки зрения ядерной безопасности, ничего быть не может, если эти дикари с востока опять что-то там не натворят. А относительно работы ЗАЭС, пока не будет восстановлено Каховское водохранилище, станция не будет работать. Эти энергоблоки работать не будут, пока не появится новое Каховское водохранилище", - сказал бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины.
Николай Штейнберг отметил, что после охлаждения пятого энергоблока, имеющейся на станции воды будет достаточно.
- Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
- 7 июня в мэрии Энергодара отметили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
- Также в МАГАТЭ заявили : если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.
- Впрочем, вечером 8 июня в МАГАТЭ отметили : по предварительным выводам экспертов, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Однако для точной информации специалисты МАГАТЭ пригласили доступ к месту измерение уровня воды в водохранилище, а также канал Запорожской ТЭС, примыкающий к ЗАЭС.
- 9 июня Энергоатом переводит последний энергоблок ЗАЭС в режим "холодной остановки"
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