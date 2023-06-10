Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"На третий день после подрыва плотины Каховской ГЭС пятый энергоблок ЗАЭС пошел на расхолаживание, но это требует определенного времени. После этого, с точки зрения ядерной безопасности, ничего быть не может, если эти дикари с востока опять что-то там не натворят. А относительно работы ЗАЭС, пока не будет восстановлено Каховское водохранилище, станция не будет работать. Эти энергоблоки работать не будут, пока не появится новое Каховское водохранилище", - сказал бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины.



Николай Штейнберг отметил, что после охлаждения пятого энергоблока, имеющейся на станции воды будет достаточно.