"Пока не освободят Саакашвили": в Грузии сторонники арестованного экс-президента объявили массовую голодовку

Об этом сообщает Радио Свобода.



В Тбилиси 21 декабря тысячи поклонников Михеила Саакашвили вышли на протесты после обнародования выводов медицинской комиссии о пытках экс-президента в тюрьме.



Митинг был посвящен 54-летию Михеила Саакашвили.



Активисты призвали к немедленному освобождению экс-президента. Они прошли через Тбилиси и собрались перед парламентом Грузии.



Глава "Единого национального движения" Ника Мелия заявил о "массовом голодании, которое не прекратится до тех пор, пока Михеил Саакашвили не будет освобожден".



Сейчас неизвестно, какое количество граждан будут голодать возле штаб-квартиры "Единого национального движения" в Тбилиси.



В целом, информации об арестах и насилии во время протеста не было.



Незадолго до акции Михеил Саакашвили написал пост, в котором призвал к национальному единству и мирным демонстрациям.



"Лично для меня выбор очевиден: либо смерть, либо свобода, потому что Грузия умрет без свободы, и тогда моя жизнь потеряет смысл. В нашем разнообразии и нашей любви к свободе – наша сила и секрет выживания", – заявил он.



По словам экс-президента Грузии, когда-нибудь страна выберет правительство, которое будет выражать интересы всех граждан, а не одного человека.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован. Затем стало известно, что его перевели в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

20 декабря он призвал продолжить протесты против властей Грузии.

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