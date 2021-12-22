"Пока не освободят Саакашвили": в Грузии сторонники арестованного экс-президента объявили массовую голодовку
21 декабря, во время акции в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, митингующие объявили массовую голодовку, пока его не освободят
Об этом сообщает Радио Свобода.
В Тбилиси 21 декабря тысячи поклонников Михеила Саакашвили вышли на протесты после обнародования выводов медицинской комиссии о пытках экс-президента в тюрьме.
Митинг был посвящен 54-летию Михеила Саакашвили.
Активисты призвали к немедленному освобождению экс-президента. Они прошли через Тбилиси и собрались перед парламентом Грузии.
Глава "Единого национального движения" Ника Мелия заявил о "массовом голодании, которое не прекратится до тех пор, пока Михеил Саакашвили не будет освобожден".
Сейчас неизвестно, какое количество граждан будут голодать возле штаб-квартиры "Единого национального движения" в Тбилиси.
В целом, информации об арестах и насилии во время протеста не было.
Незадолго до акции Михеил Саакашвили написал пост, в котором призвал к национальному единству и мирным демонстрациям.
"Лично для меня выбор очевиден: либо смерть, либо свобода, потому что Грузия умрет без свободы, и тогда моя жизнь потеряет смысл. В нашем разнообразии и нашей любви к свободе – наша сила и секрет выживания", – заявил он.
По словам экс-президента Грузии, когда-нибудь страна выберет правительство, которое будет выражать интересы всех граждан, а не одного человека.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован. Затем стало известно, что его перевели в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 20 декабря он призвал продолжить протесты против властей Грузии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.47Продажа 30.87
- Актуальное
- Важное