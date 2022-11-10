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"Пока не нависнет меч над головами": президент Сербии заявил, что до последнего будет противиться введению санкций против РФ

10 ноября, 2022 четверг
20:42
Мир

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет выступать против присоединения к санкциям Европейского Союза против России, пока "над нашими главами не будет меча"

Об этом Вучич сказал в четверг в Париже после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает Pink.

Сербский президент напомнил, как после начала полномасштабного вторжения России созвал заседание Совбеза страны.

"Скажу по секрету: нас было в зале семь или восемь – от премьер-министра и так далее. Ни один журналист об этом не писал: я лично, от руки написал решение (Советы безопасности), и после того их напечатали. Эти выводы - это жизнь Сербии и моя жизнь. Они пережили 270 дней самого сложного давления в современной истории Сербии. Они - суть, наша основа. И они в частности не о том, чтобы проводить политику санкций против защитивших нас в 2015 году (Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о признании геноцидом резни сербами мусульман в Сребренице, - ред.)", – сказал Вучич.

"Мы можем отказаться от этого, если над нашими головами зависнет меч, и я не скрою этого от народа. Над нами сейчас меч не висит, и я знаю, это непросто, и никто не знает этого лучше, чем я", – добавил. он.

Отметим, еще 26 февраля президент Сербии заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ, поскольку считает лучшим сохранять дружбу с Москвой. Также он назвал русский и украинский народы братскими и подчеркнул, что Сербия в политике санкций будет руководствоваться исключительно своими жизненно важными интересами.

Сербский президент Александар Вучич ранее утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

В Евросоюзе одним из условий присоединения Сербии к ЕС назвали введение санкций против России.

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ЕС
Сербия
санкции против России
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