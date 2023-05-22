Пока не могу сказать, был ли это мой голос. Допускаю, что это мог быть и я, - Жеваго о "пленках" по делу Князева
Предприниматель Константин Жеваго пока не может сказать, был ли его голос на "пленках" по делу о коррупции в Верховном Суде Украины
Об этом он заявил в интервью Forbes .
На вопрос, утверждает ли он, что Акционер (так подписан его на записях, обнародованных НАБУ, - ред.) не он и голос не его, Жеваго ответил: "Нет, я не утверждаю этого сейчас. Я хочу услышать эти пленки, поэтому что я их услышал из интернета. Хочу, чтобы их посмотрели мои юристы и была проведена экспертиза".
Жеваго отметил, что его компания и он как предприниматель, обладающий собственностью, промышленными объектами, другими компаниями, поэтому сотрудничают со многими юридическими компаниями.
"Этих украинских компаний, пожалуй, более 20. Имея большой бизнес, у нас есть десятки, если не сотни судебных дел. Это одно из важных, потому что касалось 40% пакета Полтавского ГОКа, который является одним из основных активов Ferrexpo. Безусловно, эта дело вызвало у меня интерес, и я интересовался его ходом у своих юристов. По меньшей мере, каждые две недели мне давали происходящий апдейт, какие у нас шансы, выигрываем ли мы/проигрываем и т.д.", - отметил он.
По его словам, хоть бизнес сотрудничает с представителями многих юридических компаний в Украине, но общение проходило онлайн.
"Именно по этому делу на нас работало пять юридических компаний. И с юристами этих юридических компаний я, конечно, общался. Но общался только с помощью компьютера – по электронной почте, Google, Zoom или Microsoft Teams. И, безусловно, все время, когда я подсоединялся к таким разговорам, там присутствовали наши юристы, которые организовывали эти звонки", - подчеркивает он в интервью.
Комментируя обнародованные "пленки", Жеваго говорит, что в течение последнего года общался по крайней мере со всеми этими пятью компаниями, поэтому допускает, что это мог быть и его голос.
"Поэтому сказать вам, это мой голос на пленке, или не мой, я сейчас не могу. Но допускаю, что это мог быть я, потому что я общался по крайней мере со всеми этими пятью компаниями в течение последнего минимум года", - добавил он.
- Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. В деле задержали главу суда Всеволода Князева и еще одного человека.
- 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву , которого задержало Национальное антикорпуционное бюро – он теперь не возглавляет его. А уже 18 мая суд избрал меру пресечения Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога в размере более 107 млн грн.
- 19 мая Константин Жеваго в официальном письме , направленном в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявил, что не имеет никакого отношения к противоправным действиям, расследуемым правоохранительными органами по делу о коррупции в Верховном Суде Украины.
- 22 мая стало известно, что предприниматель Константин Жеваго заявил , что даже случайно не контактировал ни с одним судьей Верховного Суда начиная с 2019 года.
- Кроме того, Жеваго не понимает своего статуса по делу, а также готовит документы, чтобы получить объяснения.
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