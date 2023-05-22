Об этом он заявил в интервью Forbes .

На вопрос, утверждает ли он, что Акционер (так подписан его на записях, обнародованных НАБУ, - ред.) не он и голос не его, Жеваго ответил: "Нет, я не утверждаю этого сейчас. Я хочу услышать эти пленки, поэтому что я их услышал из интернета. Хочу, чтобы их посмотрели мои юристы и была проведена экспертиза".

Жеваго отметил, что его компания и он как предприниматель, обладающий собственностью, промышленными объектами, другими компаниями, поэтому сотрудничают со многими юридическими компаниями.

"Этих украинских компаний, пожалуй, более 20. Имея большой бизнес, у нас есть десятки, если не сотни судебных дел. Это одно из важных, потому что касалось 40% пакета Полтавского ГОКа, который является одним из основных активов Ferrexpo. Безусловно, эта дело вызвало у меня интерес, и я интересовался его ходом у своих юристов. По меньшей мере, каждые две недели мне давали происходящий апдейт, какие у нас шансы, выигрываем ли мы/проигрываем и т.д.", - отметил он.

По его словам, хоть бизнес сотрудничает с представителями многих юридических компаний в Украине, но общение проходило онлайн.

"Именно по этому делу на нас работало пять юридических компаний. И с юристами этих юридических компаний я, конечно, общался. Но общался только с помощью компьютера – по электронной почте, Google, Zoom или Microsoft Teams. И, безусловно, все время, когда я подсоединялся к таким разговорам, там присутствовали наши юристы, которые организовывали эти звонки", - подчеркивает он в интервью.

Комментируя обнародованные "пленки", Жеваго говорит, что в течение последнего года общался по крайней мере со всеми этими пятью компаниями, поэтому допускает, что это мог быть и его голос.

"Поэтому сказать вам, это мой голос на пленке, или не мой, я сейчас не могу. Но допускаю, что это мог быть я, потому что я общался по крайней мере со всеми этими пятью компаниями в течение последнего минимум года", - добавил он.