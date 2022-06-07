Об этом посол Украины в Израиле рассказал во время пресс-конференции в Тель-Авиве, передают "Новости Израиля".

"Пока Россия убивает наших граждан, правительство Израиля остается в своей "зоне комфорта" и воздерживается от предоставления Украине любых минимальных оборонных средств. Мы просили у Израиля систему "Железный купол" и подобные средства обороны. Как Израиль защищается от огня ХАМАСа, мы должны оградить наших граждан от обстрелов", - отметил Евгений Корнийчук.

Посол добавил, что израильское правительство выражает сочувствие на словах, однако когда дело доходит до действий – все меняется на глазах. По словам Корнийчука, от количества касок и бронежилетов, которые Украина просила у Израиля, она получила всего 10%.

"Мы просим Израиль принять наших раненых солдат, которым ампутировали конечности, чтобы поставить им протезы, однако Израиль и в этом тянет время. Нет более гуманитарной помощи, чем это, но нет. Страны Европы уже приняли 250 наших солдат", - сказал украинский посол. .

15 марта Израиль отменил безвиз для Украины и заявил, что больше не будет принимать беженцев. 21 марта упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны. А 29 мая Министр иммиграции Израиля заявила, что страна сможет принять 100 000 украинских евреев до конца года.

Также в конце мая Израиль отклонил просьбы США и не разрешил поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильской технологии и лицензии.

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