Пока мы не выгоним россиян с украинской земли, дискуссий о прекращении огня не может быть, - нардеп Парубий
Народный депутат от Европейской солидарности Андрей Парубий считает, что дискуссий о всеобъемлющем прекращении огня быть не может, пока мы не выгоним российских оккупантов с территории Украины
Политик высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Пока мы не освободим наши земли, пока не выгоним оккупанта, любые политические дискуссии по прекращению огня - это просто антиукраинская риторика. Сегодня мы успешно сдерживаем наступление противника, на Харьковщине мы переходим в контрнаступление. И только вопрос времени, когда мы сможем разбить российскую орду и сделать так, чтобы она бежала, как до этого из-под Киева, Чернигова и Сум - как говорят военные. И сегодня на языке военных должна говорить вся Украина", - отметил Парубий.
Народный депутат добавил, что его и наших защитников на передовой очень удивляют заявления о всеобъемлющем прекращении огня, когда российские войска до сих пор находятся в Украине.
"По моему мнению, не существует никакого политического решения, кроме того, что страна-агрессорка Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Меня, как и многих защитников Украины на передовой, очень пугают мнения, которые в последнее время звучат как в Украине, так и от западных партнеров, что необходимо всеобъемлющее прекращение огня. Возникает вопрос: что они имеют в виду, какое всеобъемлющее прекращение огня?" – отметил Андрей Парубий.
- Генштаб ВСУ назвал потери России в войне по состоянию на 24 мая: оккупанты потеряли около 29 350 военных, 3 194 бронемашины, 1 302 танка.
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