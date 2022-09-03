"Пока меня не выгнали": Кадыров уходит в "бессрочный отпуск"
Подконтрольный России руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу, 3 сентября 2022 года, заявил, что начал думать об уходе с должности
Об этом сообщил подконтрольный Кремлю руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграмме.
"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих руководителей субъектов РФ. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и долгий отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете" , – пишет Кадыров.
Также в видеообращении Кадыров заявил, чтобы его не выгнали, он должен уйти вовремя.
"Мое время тоже настало, пока меня не выгнали. Я уже стар, когда-то был молодым и неопытным, и сейчас остался неопытным", - сказал он.
- СБУ заочно сообщила о подозрениях в военных преступлениях и агрессивном ведении войны Рамзану Кадырову, Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову.
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