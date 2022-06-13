Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В Мариупольском торговом порту осталось большое количество металла и металлургической продукции, которая готовилась к экспорту. Это преимущественно металл группы "Метинвест". Оккупанты несколько раз пытались незаконно вывезти металл, договаривались, кто будет курировать эту кражу. Сейчас же они дерзко воруют украинский металл", – подчеркнул он.



Орлов добавил, что с каждым днем мариупольцам все невыносимее оставаться в городе. В Мариуполе нет воды, газа и электричества.



"Люди готовят еду по 5-6 часов на огне на улицах, приготовленную еду невозможно хранить. Очень труден доступ к медицине", - рассказал Орлов.



Заммэра также отметил, что прогнозы по эпидемиологической ситуации в городе крайне неутешительны.



"В Мариуполе отсутствуют водоотвод и очистка воды. Все это попадает в реку Кальмиус, а также в Азовское море. Это все провоцирует высокие риски развития холерного эмбриона", - подчеркнул он.

Петр Андрющенко рассказал , что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан, а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков. Кроме того, рашисты сносят разрушенные дома, на замену этому предлагают общежитие на 2 тыс. человек, которое еще даже не построили.

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты не могут набрать штат в коммунальную службу. Поэтому теперь предлагают горожанам убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах "за еду"

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