Пока Мариуполь находится под угрозой распространения холеры, оккупанты дерзко обкрадывают город, - заммэра Орлов
Заммэра Мариуполя Сергей Орлов убежден, российские захватчики массово похищают украинский металл в Мариуполе. В городе отсутствуют вода, электричество и газ, люди выживают, готовя на огне еду по 5-6 часов
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В Мариупольском торговом порту осталось большое количество металла и металлургической продукции, которая готовилась к экспорту. Это преимущественно металл группы "Метинвест". Оккупанты несколько раз пытались незаконно вывезти металл, договаривались, кто будет курировать эту кражу. Сейчас же они дерзко воруют украинский металл", – подчеркнул он.
Орлов добавил, что с каждым днем мариупольцам все невыносимее оставаться в городе. В Мариуполе нет воды, газа и электричества.
"Люди готовят еду по 5-6 часов на огне на улицах, приготовленную еду невозможно хранить. Очень труден доступ к медицине", - рассказал Орлов.
Заммэра также отметил, что прогнозы по эпидемиологической ситуации в городе крайне неутешительны.
"В Мариуполе отсутствуют водоотвод и очистка воды. Все это попадает в реку Кальмиус, а также в Азовское море. Это все провоцирует высокие риски развития холерного эмбриона", - подчеркнул он.
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Петр Андрющенко рассказал , что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан, а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков. Кроме того, рашисты сносят разрушенные дома, на замену этому предлагают общежитие на 2 тыс. человек, которое еще даже не построили.
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Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты не могут набрать штат в коммунальную службу. Поэтому теперь предлагают горожанам убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах "за еду"
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