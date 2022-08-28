Пока Лукашенко у власти, Беларусь всегда будет угрозой для Европы и Украины, - белорусский оппозиционер Латушко
Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко убежден, что режим Лукашенко является серьезной угрозой для Украины и Европы
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Не нужно недооценивать слова Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси. Если Лукашенко о чем-то говорит, то пытается этого достичь. Я прекрасно знаю этого человека. Этот человек очень мстительный и он всегда достигает своих негативных целей. Он занимался политическими убийствами и репрессиями общества. Поэтому не следует относиться к этим словам, как просто к его риторике", - объяснил Латушко.
Белорусский оппозиционер подчеркнул, что в Европе никак не реагируют на действия Лукашенко.
"Конечно, реализовать свои планы без России он не сможет. Я бы не исключал того, что ядерное оружие появится на территории Беларуси в ближайшее время. Им плевать на международные договоренности. Поэтому сегодня в лице Лукашенко мы видим ядерного шантажиста. Это проблема для Европы. И Запад позволяет Лукашенко делать то, что он делает. Это стратегическая ошибка европейцев. Есть масса инструментов, чтобы наказать Лукашенко. Однако они ничего не делают. Именно поэтому, пока Лукашенко будет у власти, Беларусь будет оставаться угрозой для Европы и Украины", - добавил он. .
- 26 августа самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су-24 были переоборудованы таким образом, чтобы нести ядерное оружие.
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