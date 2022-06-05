Об этом Подоляк написал в twitter .

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия" , – убежден Подоляк.

В воскресенье, 5 июня, враг выпустил несколько ракет в направлении Киева, подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" была уничтожена одна крылатая ракета, пострадал по меньшей мере один человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb