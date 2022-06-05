Пока кто-то просит "не унижать Россию", кремль прибегает к новым коварным атакам, - Офис президента о утренних обстрелах Киева
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал страны ЕС дать жесткий ответ на новый обстрел Киева, который Россия совершила 5 июня
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Пока кто-то просит "не унижать Россию", кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия" , – убежден Подоляк.
- В воскресенье, 5 июня, враг выпустил несколько ракет в направлении Киева, подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" была уничтожена одна крылатая ракета, пострадал по меньшей мере один человек.
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