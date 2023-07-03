Об этом он сказал в эксклюзивном интервью CNN.

По словам Зеленского, несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на освобождении территорий на юге и востоке страны, конечной целью Киева все же является деоккупация Крымского полуострова. На вопрос, есть ли сценарий за его возможный мир без Крыма, он ответил, что "тогда это не будет победой".

"Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", - подчеркнул Зеленский.