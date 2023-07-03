Пока Крым оккупирован, война не кончится, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без деоккупации Крыма мир в Украине невозможен
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью CNN.
По словам Зеленского, несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на освобождении территорий на юге и востоке страны, конечной целью Киева все же является деоккупация Крымского полуострова. На вопрос, есть ли сценарий за его возможный мир без Крыма, он ответил, что "тогда это не будет победой".
"Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", - подчеркнул Зеленский.
- 3 июля президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью CNN заявил , что ответ президента России Владимира Путина на вооруженный мятеж ПИК Вагнера был слаб, а российский президент теряет контроль над собственным народом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное