Об этом соучредитель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин рассказал Forbes .

"Лучше всего себя чувствуют, по нашему пониманию, мелкие предприниматели. Посмотрите на крупных поставщиков, на международные компании – они занимаются перестройкой процессов, пытаются найти способ не утратить, жить дальше, тогда как мелкие массово захватывают рынок", – сказал он.

"Они находят, как из лимона выжать сок", – добавил Чечеткин.

Он объяснил: маленькие бизнесы более гибкие, могут быстро перестроиться, скажем, с торговли кроссовками на продажу берцев, карематов, биноклей, фильтров для воды.

"Это очень интересная история. Если бизнесу не мешать, жизнь будет значительно лучше", - убежден соучредитель маркетплейса.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил иностранный бизнес переходить из РФ в Украину и призвал приобщаться к восстановлению городов и отраслей.