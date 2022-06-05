Пока крупные компании перестраивают процессы, мелкие предприниматели захватывают рынок, - учредитель Rozetka
Малые бизнесы оказались более гибкими и даже во время войны способны захватывать рынок
Об этом соучредитель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин рассказал Forbes .
"Лучше всего себя чувствуют, по нашему пониманию, мелкие предприниматели. Посмотрите на крупных поставщиков, на международные компании – они занимаются перестройкой процессов, пытаются найти способ не утратить, жить дальше, тогда как мелкие массово захватывают рынок", – сказал он.
"Они находят, как из лимона выжать сок", – добавил Чечеткин.
Он объяснил: маленькие бизнесы более гибкие, могут быстро перестроиться, скажем, с торговли кроссовками на продажу берцев, карематов, биноклей, фильтров для воды.
"Это очень интересная история. Если бизнесу не мешать, жизнь будет значительно лучше", - убежден соучредитель маркетплейса.
Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил иностранный бизнес переходить из РФ в Украину и призвал приобщаться к восстановлению городов и отраслей.
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