"Пока гордиться нечем": Зеленский пообещал провести судебную реформу до конца

Об этом он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Борьба с коррупцией - это и справедливый, независимый суд. Судебная реформа в Украине - здесь, я считаю, пока гордиться нечем. Мы только в начале этого сложного пути. Мы проголосовали первые 2 закона, я благодарю каждого депутата, которые поддержали законы о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Начата судебная реформа в Украине не впервые, но впервые она будет доведена до конца", - сказал Зеленский.

Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу.

Совет принял закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.