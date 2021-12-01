"Пока гордиться нечем": Зеленский пообещал провести судебную реформу до конца
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина только в начале судебной реформы
Об этом он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Борьба с коррупцией - это и справедливый, независимый суд. Судебная реформа в Украине - здесь, я считаю, пока гордиться нечем. Мы только в начале этого сложного пути. Мы проголосовали первые 2 закона, я благодарю каждого депутата, которые поддержали законы о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Начата судебная реформа в Украине не впервые, но впервые она будет доведена до конца", - сказал Зеленский.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу.
- Совет принял закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
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