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Пока это выглядит как расправа, увольнение из-за соцсетей, – начальник Запорожского военного госпиталя Виктор Писанко о своем отстранении от должности

13 мая, 2022 пятница
19:33
Общество Виктор Пысанко

Виктор Писанко называет ситуацию с отстранением его от должности странной и абсурдной

О перипетиях со своим отстранением от должности Писанко рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

Виктор Писанко говорит, что ситуация с его увольнением в разгар активной фазы войны без объяснения причин для него лично очень странна. Отмечает, что военнослужащий должен выполнить приказ, однако требует хотя бы объяснения причин увольнения. Пока их не получил, и отмечает: пока похоже, что против него сыграла открытость госпиталя и его активность в социальных сетях.

"Знаете, как мы делали? Получили оборудование – я его сфотографировал и выложил на Facebook, поблагодарил людей. Сделали мы на этом оборудовании первую операцию пациенту, сфотографировали и показали – и люди видят, куда идет их помощь. То есть была система прозрачности. Люди могли прийти и спросить, где тот инструмент, который они подарили – и получить четкий ответ. Открытость, прозрачность – в этом суть была. Я могу любого волонтера пустить, чтобы он увидел, где его оборудование и как оно вообще работает", – объясняет военнослужащий.

Такая социальная активность, по его мнению, привела к тому, что в учреждение прислали комиссию для проведения официального расследования по поводу официальных публикаций госпиталя в соцсети Facebook.

"Я понимаю, что Минобороны – это закрытая структура, и определенных должностных лиц такая открытость просто не устраивает. Поэтому и будет показательное увольнение. Потому что система не терпит, когда кто-то выходит за ее рамки", – говорит Писанко.

Подполковник отмечает, что к его профессиональной деятельности не было озвучено никаких претензий.

"У меня нет ни одного дисциплинарного взыскания. Это первое. Второе – я три месяца только в должности. Третье – я человек с правом подписи финансовых документов, и эта должность, по меньшей мере, передается. То есть приезжает комиссия, я сдаю дела и должность, ввожу в курс нового командира и потом ухожу. А мне приходит распоряжение "в срок с такого-то числа - уйти". То есть за одни сутки я должен бросить госпиталь, бросить свой коллектив, который мне доверился, которому я доверяю, - и поехать куда-то в распоряжение. "Это ситуация настолько странная и настолько абсурдная, что гражданское общество, в частности коллектив госпиталя, встает дыбом", - говорит Писанко.

Целью военного госпиталя в первую очередь является помощь раненым, и в разгар активной фазы войны смена руководства такого заведения выглядит по меньшей мере нецелесообразной. К тому же любому человеку нужно время, чтобы разобраться и вникнуть в особенности работы.

"Пока это выглядит сугубо расправой. Увольнение за социальные сети. Когда к нам приезжало высшее руководство Командования медицинских сил и начало декларировать эти все вещи – я задал конкретный вопрос. Должны быть причины для снятия – судебный процесс, какое-то уголовное производство, хоть что-то! Покажите мне хоть что-то! Нет ничего. Повышение? Я не нуждаюсь в повышении. Меня устраивает этот госпиталь. Мне нравится коллектив. Тем более люди на меня возлагают надежды, а я - возлагаю надежды на людей. Поэтому ситуация странная немного, если не сказать иначе", – добавляет Писанко.

Подполковник рассказал, что за время его руководства была начата реконструкция здания, которое 40 лет стояло заброшенным и никому не нужным. Запорожский военный госпиталь в экстренных условиях сумел выстроить новую действенную систему помощи раненым воинам, привлечь гражданских специалистов и профессоров, внедрить телемедицину, благодаря которой показывают, как работает заведение, а также учатся у военных медиков из других стран мира. В госпитале была создана сортировочная площадка, введена строгая спецификация в зависимости от типа ранений. Фактически за два месяца войны госпиталь превратился в настоящий медицинский хаб. С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину через Запорожский военный госпиталь прошли уже около 2 тысяч раненых украинских воинов. Многие вернулись на фронт.

"Я никого не виню. Я прошу только об одном. Дайте доработать до конца войны – и я сдам вам и погоны, и госпиталь. Давайте только победим сперва!" – добавляет Писанко.

  • 5 апреля Оксана Корчинская, волонтер, рассказала, что приказом командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяны Остащенко уволен с должности руководитель  Запорожского военного госпиталя, подполковник  медицинской службы ВСУ Виктор Писанко, и это увольнение никак не мотивируют.
  • Работники Запорожского военного госпиталя, волонтеры и пациенты выступили против увольнения главврача медучреждения Писанко.
  • Майор, заместитель командира 71-го военного мобильного госпиталя Дмитрий Пилипец считает, что увольнение Виктора Писанко с должности руководителя Запорожского военного госпиталя является саботажем и диверсией со стороны командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины во время войны с Россией.

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