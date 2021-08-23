"Пока это только слова, а нужны действия": Княжицкий о саммите "Крымской платформы"
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий отметил, что нужно не только говорить, но и действовать в отношении деоккупации Крыма
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.
"Саммит "Крымской платформы" создан, чтобы привлечь внимание наших международных партнеров к той ужасной ситуации, которая сложилась в Крыму после оккупации. Это нарушение всех международных прав и военная агрессия РФ. Такие действия РФ не впервые осуществляет в соседние государства. В свое время ООН уже называли Россию страной-агрессором и на саммите "Крымской платформы" это также было повторено ", - отметил Княжицкий.
Княжицкий отметил, что саммит "Крымской платформы" является достаточно эффективным и правильным шагом, поскольку таким образом все международное сообщество вновь поднимает вопрос незаконной аннексии Крыма. По его словам, о результатах саммита пока трудно говорить, ведь пока что это напоминает пиарный шаг для того, чтобы о Крыме не забывали.
"Слова важны, но гораздо важнее действия. "Крымская платформа" это только слова, которые очень важны, потому что это слова многих руководителей европейских стран. Я считаю, что если бы украинская власть сделала все, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был реализован, то это было бы гораздо полезнее. Но в целом саммит "Крымской платформы" оцениваю положительно ", - добавил Княжицкий.
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