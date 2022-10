Все расстраивались из-за заявления лидера республиканцев в Конгрессе США об уменьшении помощи Украине? Правильно делаете – такие тезисы ничего положительного не несут. Но если прочтете закон о ленд-лизе (целая страница!!!), то сможете сэкономить на успокоительных, и побежите в церковь молиться за здоровье Байдена.

Лэнд-лиз — это как черт или Бог — каждый себе представляет, как хочет. Хотя большинство ленится прочитать закон, чтобы не полагаться на воображение. Читая/слушая "экспертов", иногда создается впечатление, что ленд-лиз - это бесконечный поток оружия и денег в Украину, и наши военные смогут тыкать пальцем в огромное меню вооружения. Хотя правильное впечатление должно было быть, что у тех "экспертов" только одна экспертиза — уверенно говорить на любую тему.

Если перевести закон на человеческий язык — президент США может сам определять и оказывать помощь военным оборудованием правительствам Украины и стран Восточной Европы.

Что же говорит закон о ленд-лизе: "Для fiscal years 2022 and 2023, Presidente может authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine or to governments of Eastern European countries impact the Russian Federation's invasion of Украина является help bolster those countries' Defense capabilities и защищать свои гражданские populations от потенциального уничтожения или обретения агрессии по привлеченным направлениям государственного государственного управления России." Если перевести на человеческий язык — президент США может сам определять и оказывать помощь военным оборудованием правительствам Украины и стран Восточной Европы.

То есть он это может делать БЕЗ поддержки парламента! По крайней мере на 2022-2023 фискальные годы, риск, что республиканцы будут чудить, существенно снижен

PS Для тех, кто уже ноет, почему до сих пор нет ленд-лиза — прочтите закон. Увидите там, что это предполагает ссуду и лизинг оборудования. А сейчас мы получаем бесплатно и на постоянно. Пока есть помощь без ленд-лиза, это отлично.

Об авторе: Михаил Петечук, консультант по бизнес-стратегиям.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

