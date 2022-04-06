Пока "Эспрессо", "Прямой" и "5-й" не будут снова доступны в украинских кабельных сетях, я буду откликаться только на приглашения в эфир от этих каналов, - Айзенберг

Об этом он написал в facebook .



"Если те в Украине, кто в понедельник, 4 апреля, отключили от украинских кабельных сетей каналы Эспрессо, Пятый и Прямой, считают, что в США этого не заметят, они ошибаются. Так же, как заметил это я, рядовой гражданин США, заметят это и в Госдепартаменте", - написал Айзенберг.

По его словам, это ущемление свободы слова, а попытка заглушить вещание трех абсолютно проукраинских каналов - "это позорно, но особенно постыдно во время войны".

"Меня периодически, даже часто, приглашают в украинский эфир. Это честь для меня. Но с сегодняшнего дня, и до тех пор, пока "Эспрессо", "5-й", "Прямой" не будут снова доступны в украинских кабельных сетях, а не только в Интернете, в знак солидарности с журналистами и всеми, кто работает на этих трех каналах, я буду откликаться только на приглашение к эфиру от этих каналов", - подчеркнул он.

Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Эспрессо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету.

Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры.

Решение отключить телеканалы подвергли критике другие деятели и медийщики. В частности, журналист Виталий Портников отметил, что Украина воюет за то, чтобы не быть Россией, но это делать невозможно, одновременно действуя как Россия. Главный редактор портала LB.ua Олег Базар отметил, если у власти действительно резонные причины отключить из эфира телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", они должны публично их озвучить.

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