Пока "Эспрессо", "Прямой" и "5-й" не будут снова доступны в украинских кабельных сетях, я буду откликаться только на приглашения в эфир от этих каналов, - Айзенберг
Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг заявил, что будет посещать только эфиры "Эспрессо", "Прямой" и "5-й" до тех пор, пока каналы не будут снова доступны в украинских кабельных сетях. Он считает блокировку телеканалов ущемлением свободы слова
Об этом он написал в facebook .
"Если те в Украине, кто в понедельник, 4 апреля, отключили от украинских кабельных сетей каналы Эспрессо, Пятый и Прямой, считают, что в США этого не заметят, они ошибаются. Так же, как заметил это я, рядовой гражданин США, заметят это и в Госдепартаменте", - написал Айзенберг.
По его словам, это ущемление свободы слова, а попытка заглушить вещание трех абсолютно проукраинских каналов - "это позорно, но особенно постыдно во время войны".
"Меня периодически, даже часто, приглашают в украинский эфир. Это честь для меня. Но с сегодняшнего дня, и до тех пор, пока "Эспрессо", "5-й", "Прямой" не будут снова доступны в украинских кабельных сетях, а не только в Интернете, в знак солидарности с журналистами и всеми, кто работает на этих трех каналах, я буду откликаться только на приглашение к эфиру от этих каналов", - подчеркнул он.
- Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Эспрессо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету.
- Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры.
- Решение отключить телеканалы подвергли критике другие деятели и медийщики. В частности, журналист Виталий Портников отметил, что Украина воюет за то, чтобы не быть Россией, но это делать невозможно, одновременно действуя как Россия. Главный редактор портала LB.ua Олег Базар отметил, если у власти действительно резонные причины отключить из эфира телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", они должны публично их озвучить.
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