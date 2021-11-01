Пока что без "Дии": Минздрав разъяснил, как получить международный COVID-сертификат в случае вакцинации за рубежом
Украинцы, которые вакцинировались от коронавируса за границей, могут получить Международное свидетельство о вакцинации у своего семейного врача
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава Украины.
Для получения документа человек должен обратиться к семейному врачу или в любой пункт вакцинации и предоставить врачу официально заверенную справку, подтверждающую факт получения за пределами Украины одной или двух доз вакцины.
"На основании этой справки врач внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника). Врач распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если были сделаны две прививки)", - рассказали в Минздраве.
В министерстве подчеркнули, что в случае отсутствия документа, подтверждающего факт прививки за границей, врач не сможет внести данные в электронную систему здравоохранения и, соответственно, не выдаст международное свидетельство о вакцинации.
Кроме того, в Минздраве отметили, что сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дии" вакцинированные за рубежом украинцы пока не могут.
"Сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дии" вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут. Поскольку данные, внесенные в ЭСЗО из вторичного источника, не считаются достоверными", - пояснили в Минздраве.
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