Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По опросу украинских беженцев за границей, в начале войны, большинство планировало возвращаться - это почти 90%. Сейчас, в этом опросе ставился вопрос: - Планируете ли Вы будущее своих детей в Украине в случае затягивания войны? Здесь тяжелые цифры: половина людей не планирует будущее детей в Украине, если война будет продолжаться, если угроза будет от России и дальше", – рассказал Сухарина.

Также политический аналитик добавил, что без демилитаризации России сложно будет удерживать людей в Украине.

"Если война завершится на тех условиях, которые нужны Украине - то доля людей, готовых рассматривать будущее своих детей в Украине, существенно растет и достигает 90% - это хорошие показатели. Миграция - это нормальное явление. Люди также уезжают и в мирное время. Ищут лучшей судьбы, но пока будет продолжаться война, пока будет существовать угроза жизни - будет углубляться демографический кризис. Стремление к безопасности, стремление защитить себя и своих детей от угрозы жизни - это одно из базовых человеческих стремлений, которое нельзя проигнорировать", - подчеркнул Сухарина.

Более 5 млн вынужденно перемещенных людей из Украины стали беженцами в других странах

Во Франции находятся более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины. Около 300 человек прибывают еженедельно, преимущественно из Италии.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер сказала, что Германия лучше принимает беженцев из Украины , учитывая опыт волны беженцев из Сирии в 2015 году.

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