Пока будет продолжаться война, демографический кризис в Украине будет углубляться, - политический аналитик Сухарина
Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Андрей Сухарина рассказал, что 50% украинских беженцев не планирует будущее детей в Украине, если война будет продолжаться
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"По опросу украинских беженцев за границей, в начале войны, большинство планировало возвращаться - это почти 90%. Сейчас, в этом опросе ставился вопрос: - Планируете ли Вы будущее своих детей в Украине в случае затягивания войны? Здесь тяжелые цифры: половина людей не планирует будущее детей в Украине, если война будет продолжаться, если угроза будет от России и дальше", – рассказал Сухарина.
Также политический аналитик добавил, что без демилитаризации России сложно будет удерживать людей в Украине.
"Если война завершится на тех условиях, которые нужны Украине - то доля людей, готовых рассматривать будущее своих детей в Украине, существенно растет и достигает 90% - это хорошие показатели. Миграция - это нормальное явление. Люди также уезжают и в мирное время. Ищут лучшей судьбы, но пока будет продолжаться война, пока будет существовать угроза жизни - будет углубляться демографический кризис. Стремление к безопасности, стремление защитить себя и своих детей от угрозы жизни - это одно из базовых человеческих стремлений, которое нельзя проигнорировать", - подчеркнул Сухарина.
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- Во Франции находятся более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины. Около 300 человек прибывают еженедельно, преимущественно из Италии.
- Министр внутренних дел Нэнси Фезер сказала, что Германия лучше принимает беженцев из Украины , учитывая опыт волны беженцев из Сирии в 2015 году.
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